Азербайджанские дзюдоистки также едут в Загреб

Азербайджанские дзюдоистки примут участие на Гран-При, который пройдет 13-15 сентября в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, вслед за мужской командой, определился и состав женского коллектива. В него вошли две спортсменки – Айдан Велиева (52 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

Таким образом, в общую заявку вошли 12 наших дзюдоистов. В Хорватию также отправятся Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли, Замеддин Поладов (оба 81 кг), Вугар Талыбов (90 кг) и Имран Юсифов (+100 кг).

В Гран-При примут участие атлеты из сорока стран.

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