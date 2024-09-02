2 Сентября 2024
RU

Азербайджанские дзюдоистки также едут в Загреб

Дзюдо
Новости
2 Сентября 2024 09:29
11
Азербайджанские дзюдоистки также едут в Загреб

Азербайджанские дзюдоистки примут участие на Гран-При, который пройдет 13-15 сентября в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, вслед за мужской командой, определился и состав женского коллектива. В него вошли две спортсменки – Айдан Велиева (52 кг) и Айтадж Гардашханлы (63 кг).

Таким образом, в общую заявку вошли 12 наших дзюдоистов. В Хорватию также отправятся Туран Байрамов, Ахмед Юсифов (оба 60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли, Замеддин Поладов (оба 81 кг), Вугар Талыбов (90 кг) и Имран Юсифов (+100 кг).

В Гран-При примут участие атлеты из сорока стран.

İdman.biz

Новости по теме

Встреча в исполкоме Федерации дзюдо - ФОТО
09:01
Дзюдо

Встреча в исполкоме Федерации дзюдо - ФОТО

Во встрече приняли участие президент ACF Рашад Набиев, члены исполкома и тренеры-преподаватели из разных регионов страны
Азербайджан стал вторым в Лиме
1 Сентября 09:41
Дзюдо

Азербайджан стал вторым в Лиме

Сборная Азербайджана по дзюдо заняла второе место в общем зачете чемпионата мира среди кадетов в Лиме
Ахундов уступил японцу на ЧМ
1 Сентября 09:00
Дзюдо

Ахундов уступил японцу на ЧМ

В Лиме завершился чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре - ФОТО
31 Августа 14:48
Дзюдо

Четыре олимпийских чемпиона на открытии нового центра дзюдо в Гусаре - ФОТО

Центр занимает площадь 520 кв.м и включает в себя залы для дзюдо и фитнес-залы на 250 кв.м
Ахундов поборется в последний день ЧМ
31 Августа 10:49
Дзюдо

Ахундов поборется в последний день ЧМ

В Лиме завершается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Азербайджан поднялся на второе место на ЧМ
31 Августа 09:24
Дзюдо

Азербайджан поднялся на второе место на ЧМ

Сборная Азербайджана по дзюдо поднялась на второе место в общем зачете чемпионата мира среди кадетов в Лиме

Самое читаемое

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО
31 Августа 00:43
Париж-2024

Париж-2024: Имамеддин Халилов - паралимпийский чемпион! - ФОТО

Летние Паралимпийские игры Париж-2024 продолжаются
Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие
30 Августа 15:41
Азербайджанский футбол

Лига Европы: Определились соперники "Карабаха" на этапе Лиги - ТОТТЕНХЭМ, АЯКС, ОЛИМПИАКОС, ЛИОН и другие

Сегодня состоялась жеребьевка этапа Лиги Лиги Европы
Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО
31 Августа 07:29
Дзюдо

Джасур Ибадлы выиграл чемпионат мира, бронза у Мехти Аббасова - ФОТО

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"
30 Августа 17:21
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Жеребьевкой доволен"

"Все наши соперники - серьезные команды"