Встреча в исполкоме Федерации дзюдо - ФОТО

Состоялась встреча исполнительного комитета Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) с тренерами-преподавателями.

Как сообщает İdman.biz, во встрече приняли участие президент ACF Рашад Набиев, члены исполкома и тренеры-преподаватели из разных регионов страны.

В ходе встречи состоялся обмен идеями относительно развития и популяризации спорта дзюдо в стране, были заслушаны предложения и рекомендации участников.

Президент ACF Рашад Набиев в своем выступлении подчеркнул, что тренеры играют важную роль в развитии дзюдо в Азербайджане и в успехах, достигнутых на международном уровне. Было отмечено, что в соответствии со спортивной политикой господина Президента Ильхама Алиева, главной целью Федерации является не только завоевание медалей, но и поддержка роста будущих поколений как здоровых и достойных граждан. Президент ACF подчеркнул большую ответственность тренеров в этой миссии и сказал: «Наши тренеры должны способствовать воспитанию ответственных за нашу страну граждан. Хороший тренер завершает работу родителей, поддерживает здоровый рост и хорошее воспитание наших детей".

Было заявлено, что одной из главных целей является привлечение девушек в дзюдо. Продолжающиеся усилия в этом направлении уже приносят результаты и деятельность в этом направлении будет продолжена.

По итогам обсуждений в ходе встречи было отмечено, что ACF на постоянной основе будет организовывать образовательные мероприятия для профессионального развития тренеров. Кроме того, Федерация поддержит улучшение материально-технической базы залов дзюдо. В целях дальнейшей популяризации дзюдо по всей стране будут проводиться мероприятия в направлении увеличения количества клубов и открытия новых залов дзюдо в регионах, где нет подразделений дзюдо.

Кроме того, в целях обеспечения качественной подготовки по дзюдо и поддержания профессионального уровня тренерской работы по дзюдо с 2025 года будет внедрен процесс аттестации и лицензирования тренеров, а также будет разработана единая методика преподавания, рассчитанная на разные возрастные категории.

Предложения, выдвинутые в ходе заседания, будут добавлены в рабочую программу Федерации после соответствующего анализа секретариатом Федерации и будут реализованы в плановом порядке.

В итоге было решено регулярно проводить подобные встречи с тренерами-преподавателями.

İdman.biz