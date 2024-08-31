31 Августа 2024
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Ахундов поборется в последний день ЧМ

Дзюдо
Новости
31 Августа 2024 10:49
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Ахундов поборется в последний день ЧМ

В Лиме завершается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов.

Как передает İdman.biz, в четвертый день соревнований на татами выйдет один азербайджанский спортсмен.

Субхан Ахундов (+90 кг) начнет выступление со второго круга. Он встретится с победителем пары Алехандро Рохас (Испания) – Киему Мики (Япония).

На данный момент на счету нашей команды четыре награды. Чемпионами стали Нихад Мамишов (55 кг) и Джасур Ибадлы (73 кг), а бронзу завоевали Мохаммедали Гусиев (73 кг) и Мехти Аббасов (81 кг).

İdman.biz

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