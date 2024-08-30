30 Августа 2024
RU

Байрамов и Талыбов будут рейтинг-фаворитами Гран-При

Дзюдо
Новости
30 Августа 2024 11:36
28
Байрамов и Талыбов будут рейтинг-фаворитами Гран-При

Азербайджанские дзюдоисты Туран Байрамов (60 кг) И Вугар Талыбов (90 кг) будут рейтинг-фаворитами Гран-При, который пройдет 13-15 сентября в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, на данный момент они являются первыми сеянными в своих категориях. При том, что Байрамов занимает 17-е место в рейтинге, а Талыбов - 21-е. Это связано с низкой активностью лидеров после Олимпиады.

В Хорватии также выступят Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли, Замеддин Поладов (оба 81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Тройной шанс на ЧМ
09:43
Дзюдо

Тройной шанс на ЧМ

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов
Азербайджан идет четвертым на ЧМ в Лиме
09:12
Дзюдо

Азербайджан идет четвертым на ЧМ в Лиме

Сборная Азербайджана по дзюдо обосновалась на четвертом месте в общем зачете после второго дня чемпионата мира среди кадетов в Лиме (Перу)
Азербайджан назвал состав на Гран-При Загреба
29 Августа 17:45
Дзюдо

Азербайджан назвал состав на Гран-При Загреба

Тренерский штаб сборной Азербайджана по дзюдо назвал состав на первый после Олимпиады турнир Мирового тура
"Борьба = уважение". Объединенный мир борьбы вспомнил прощание Шариати - ФОТО
29 Августа 16:01
Дзюдо

"Борьба = уважение". Объединенный мир борьбы вспомнил прощание Шариати - ФОТО

Шариати является бронзовым призёром Олимпиады-2016
"Мастерство и стойкость Мамишова были вознаграждены"
29 Августа 11:26
Дзюдо

"Мастерство и стойкость Мамишова были вознаграждены"

"Мамишов стал форс-мажором на этом мундиале"
Азербайджанские дзюдоисты пропускают второй день ЧМ
29 Августа 10:34
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты пропускают второй день ЧМ

Сегодня будут разыграны медали в категориях до 60 и до 66 кг, однако в этим весах команда не заявлена

Самое читаемое

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО
28 Августа 22:36
Азербайджанский футбол

"Карабах" продолжит путь в Лиге Европы - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана сыграл очередной матч в еврокубках
Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025
29 Августа 21:16
Мировой футбол

Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов сезона-2024/2025

Команды проведут на основном этапе по восемь игр
"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"
27 Августа 16:45
Азербайджанский футбол

"Не верю, что "Динамо" растеряет преимущество"

"Загребские игроки могли забить 4 и 5 голов в первой игре"
Фарид Гаибов осмотрел ряд спортивных секций Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева - ФОТО
29 Августа 18:09
Другие

Фарид Гаибов осмотрел ряд спортивных секций Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева - ФОТО

Их также заинтересовал вид спорта керлинг, который был создан впервые в нашей стране