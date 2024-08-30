Байрамов и Талыбов будут рейтинг-фаворитами Гран-При

Азербайджанские дзюдоисты Туран Байрамов (60 кг) И Вугар Талыбов (90 кг) будут рейтинг-фаворитами Гран-При, который пройдет 13-15 сентября в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, на данный момент они являются первыми сеянными в своих категориях. При том, что Байрамов занимает 17-е место в рейтинге, а Талыбов - 21-е. Это связано с низкой активностью лидеров после Олимпиады.

В Хорватии также выступят Ахмед Юсифов (60 кг), Руслан Пашаев, Назир Талыбов (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев (оба 73 кг), Омар Раджабли, Замеддин Поладов (оба 81 кг) и Имран Юсифов (+100 кг).

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