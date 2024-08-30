30 Августа 2024
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Тройной шанс на ЧМ

Дзюдо
Новости
30 Августа 2024 09:43
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Тройной шанс на ЧМ

В Лиме (Перу) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований на татами выйдут три азербайджанских спортсмена.

Джасур Ибадлы (73 кг) будет противостоять Валентино Флоресу (Перу).

В весе до 81 кг Мехти Аббасов встретится с Леонардо Копатом (Италия).

А Али Газимагомедов начнет борьбу со второго круга. Его соперником будет победитель пары Жатин Жатин (Индия) – Давид Юрчовчи (Франция).

Отметим, что в активе нашей команды две награды. Золотую медаль выиграл Нихад Мамишов (55 кг), а бронзу завоевал Мохаммедали Гусиев (50 кг).

İdman.biz

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