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"Мастерство и стойкость Мамишова были вознаграждены"

Дзюдо
Новости
29 Августа 2024 11:26
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"Мастерство и стойкость Мамишова были вознаграждены"

«Мастерство и стойкость Нихата Мамишова были вознаграждены его второй золотой медалью».

Как сообщает İdman.biz, так прокомментировал победу азербайджанского дзюдоиста на чемпионате мира среди кадетов в Лиме (Перу) сайт Международной федерации (IJF).

Выигрыш в Лиме позволил нашему спортсмену во второй раз выиграть кадетский ЧМ. В финале он нанес поражение Бат-Энерелу Батбилегу (Монголия).

«В финале Батбилегу предстояла нелегкая схватка против чемпиона мира среди кадетов 2023 года в весовой категории до 50 кг. Мамишов стал форс-мажором на этом мундиале. Он удержал Батбилега на иппон в начале состязания и выиграл титул», - пишет IJF.

Также сайт отметил и бронзу Мохаммедали Гусиева (50 кг), добытую в поединке против Карлоса Фильо (Бразилия): «Медаль могла достаться любому из дзюдоистов, поскольку оба они атаковали на протяжении всего поединка. Но после неудачного приема от Фильо, Гусиев ответил очень быстрым бросокм на учи-мата, получив иппон».

Отметим, что после первого дня ЧМ в активе нашей команды одно золото и бронза и второе место в общем зачете.

İdman.biz

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