Трое дзюдоистов нашей команды перенесли операцию

Дзюдоисты сборной Азербайджана Гюльтадж Мамедалиева, Эльджан Гаджиев и Яшар Наджафов перенесли операции.

Об этом İdman.biz сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Сообщается, что наших спортсменов оперировал высококвалифицированный хирург, приглашенный из-за границы.

Гюльтадж Мамедалиева перенесла операцию Латарже из-за травмы левого плеча, Яшар Наджафов прошел артроскопическую рефиксацию повреждения SLAP с анкором, а Эльджан Гаджиев - минимально инвазивную рефиксацию акромиально-ключичного сустава и реконструкцию передней крестообразной связки с помощью Endobutton.

Ожидается, что Мамедалиева вернется к тренировкам через 16-20 недель (около 4-5 месяцев), Наджафов - через 12 недель (около 3 месяцев), а Гаджиев - через 20-24 недели (около 5-6 месяцев).

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