В мастер-классе Рустама Оруджева примут участие около 400 дзюдоистов

«Заниматься тем, что я люблю, делает меня счастливым».
Об этом İdman.biz заявил бывший дзюдоист сборной Азербайджана Рустам Оруджев.
Олимпийский призер рассказал о мастер-классах, которые проведет в Португалии. Он сообщил, что отправится в Лиссабон 27 августа:
«Там я буду демонстрировать основы мастерства юным дзюдоистам, а за это время буду тренироваться в трех разных спортивных комплексах. Ожидается, что в тренировках примут участие около 400 человек. Это число может быть даже больше. Участвовать будут не только юные дзюдоисты из Португалии, но и из 7-8 стран мира - Люксембурга, Финляндии, Испании и других мест».
По словам Оруджева, он считает, что ему очень повезло проводить такие тренинги:
«Подобные мероприятия имеют для меня большое значение. Очень приятно делиться там своими знаниями. Это мой 11-й мастер-класс за год. Кроме этого, у нас еще будет 3 таких мероприятия».
Отметим, что Оруджев является спортивным комиссаром Европейского союза дзюдо.
Банучичек Гусейнли
İdman.biz