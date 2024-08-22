В мастер-классе Рустама Оруджева примут участие около 400 дзюдоистов

«Заниматься тем, что я люблю, делает меня счастливым».

Об этом İdman.biz заявил бывший дзюдоист сборной Азербайджана Рустам Оруджев.

Олимпийский призер рассказал о мастер-классах, которые проведет в Португалии. Он сообщил, что отправится в Лиссабон 27 августа:

«Там я буду демонстрировать основы мастерства юным дзюдоистам, а за это время буду тренироваться в трех разных спортивных комплексах. Ожидается, что в тренировках примут участие около 400 человек. Это число может быть даже больше. Участвовать будут не только юные дзюдоисты из Португалии, но и из 7-8 стран мира - Люксембурга, Финляндии, Испании и других мест».

По словам Оруджева, он считает, что ему очень повезло проводить такие тренинги:

«Подобные мероприятия имеют для меня большое значение. Очень приятно делиться там своими знаниями. Это мой 11-й мастер-класс за год. Кроме этого, у нас еще будет 3 таких мероприятия».

Отметим, что Оруджев является спортивным комиссаром Европейского союза дзюдо.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz