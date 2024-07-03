"Перед поездкой в Баку я переживал тяжелые времена"

«Перед поездкой в Баку у меня наступили тяжелые времена».

Как передает İdman.biz, об этом признался итальянский дзюдоист Антонио Эспозито (81 кг), рассказавший о том, как непросто ему далось выступление на «Большом шлеме» прошлого года в нашей столице, где он завоевал бронзу.

Эспозито, завоевавший олимпийскую лицензию, признался, что пришлось пройти через много взлетов и падений.

«Перед вояжем в Баку я за месяц потерял бабушку и дедушку, а также хорошего друга из моей тренировочной группы в Неаполе. Он был болен и скончался. Все произошло так быстро, и было очень трудно оправиться от такой потери. Я чувствовал, что из-за этого потерял силы. Все это произошло в августе 2023 года. «Большой шлем» в Баку был в сентябре 2023 года, и это тоже было тяжелое событие для меня из-за этих трудных моментов. Но мне удалось пройти через эти чувства и выиграть там бронзу», - рассказал Эспозито в интервью сайту Международной федерации дзюдо.

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