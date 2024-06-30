Азербайджан уступил Польше и не смог побороться за медали ЕВРО

Сегодня в Софии проходит кадетское первенство Европы по дзюдо среди смешанных команд.

Как передает İdman.biz, сборная Азербайджана начала соревнование встречей против Нидерландов на стадии 1/8 финала. Наши дзюдоисты уступили со счетом 1:4.

Несмотря на неудачу, команда Азербайджана попала в утешительный блок, где обыграла Италию - 4:1.

Следующий поединок она провела против Польши, проиграв в драматичной борьбе со счетом 3:4. Это поражение поставило крест на шансах вмешаться в борьбу за бронзу.

Всего на ЕВРО принимают участие 17 коллективов.

Отметим, что по итогам личного ЕВРО среди кадетов наши спортсмены выиграли одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды. Победу одержал Бахадыр Фейзуллаев (50 кг), вторым стал Субхан Ахундов (+90 кг), а Магомедали Гусиев (50 кг) и Джасур Ибадлы (73 кг) замкнули первую тройку.

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