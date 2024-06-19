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Хидаят Гейдаров - среди "золотых" лидеров сезона

Дзюдо
Новости
19 Июня 2024 12:14
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Хидаят Гейдаров - среди "золотых" лидеров сезона

Чемпион мира Хидаят Гейдаров (73 кг) находится среди дзюдоистов, выигравших наибольшее количество золотых медалей с начала сезона.

Как сообщает İdman.biz, с начала года один из лидеров сборной Азербайджана отличился трижды. Он выиграл чемпионат мира и Европы, а также стал первым на турнире "Большого шлема" в Баку.
Лидирует в списке легендарный Тедди Ринера. У 12-кратного чемпионата мира и трекратного олимпийского чемпиона пять высших наград в 2024-м.

На втором месте в списке хорватка Барбара Матич. Чемпионка мира и Европы в этом сезоне завоевала уже четыре высших награды, а также одну бронзу.

İdman.biz

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