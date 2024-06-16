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5 медалей в первый день Кубка Европы - ФОТО

Дзюдо
Новости
16 Июня 2024 09:39
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5 медалей в первый день Кубка Европы - ФОТО

Первый день Кубка Европы по дзюдо среди взрослых, который прошел 15 июня в словенском Подчетртеке, сложился удачно для сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, наши дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Ровшан Алиев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг.

В весовой категории 66 кг золото завоевал Назир Талыбов, бронзу - Рашад Елкиев.

В финальном поединке в весовой категории до 73 кг встретились два наших дзюдоиста - Кямран Сулейманов и Нариман Мирзаев. В результате Нариман Мирзаев завоевал золотую медаль, а Кямран Сулейманов - серебряную. Ибрагим Алиев занял 5-е место, а Руфат Шелатов - 7-е.

İdman.biz

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