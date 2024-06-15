Талыбов и Мирзоев выиграли Европейский Кубок

Сегодня в Подчертеке (Словения) начинается Европейский Кубок.

Как сообщает İdman.biz, в первый день турнира на татами вышли десять азербайджанских спортсменов. Наша команда завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. Чемпионами стали Назир Талыбов (66 кг) и Нариман Мирзоев (73 кг), серебро у Кямрана Сулейманова (73 кг), а бронза у Ровшана Алиева (60 кг)и Рашида Елкиева (66 кг).

60 кг

Ровшан Алиев прошел Колина Тейлора (Канада), Эгисте Амарасекару (Норвегия), Давида Гауча (Швейцария), выйдя в полуфинал. На этой стадии он проиграл Давиду Старкелу (Словения), а в схватке за бронзу победил Мельхиора Мааса (Нидерланды).

Кянан Исмайлов проиграл Хратчи Лачинжану (Германия).

Гусейн Аллахьяров выиграл у Бенджамина Ховарда (Германия), но затем уступил Йессе Вайзенегеру (Швейцария).

Кянан Гусейнов потерпел поражение от Максимильяна Стандке (Германия).

66 кг

Назир Талыбов выиграл у Джакомо Лоди (Италия), Дани Клачара (Хорватия), Георгия Керкоида (Украина) и Бенца Мате (Венгрия), выйдя в финал. В решающей схватке он нанес поражение Балинту Гомбасу (Венгрия).

Рашид Елкиев нанес поражения Альберто Маньяно (Италия), Амина Данте (Израиль), но в четвертьфинале проиграл Балинту Гомбасу (Венгрия). Рашид отправился в утешительный блок, одолев Сунгата Жубатхана (Казахстан) и Шимона Шимански (Польша). В поединке за бронзу он выиграл у Бенца Мате (Венгрия).

73 кг

Кямран Сулейманов победил Назара Кулешова (Украина), Виктора Скерлева (Болгария), Алексиса Батальона (Швейцария), Сергея Неботова (Украина) и Филипа Дрекслера (Германия), выйдя в финал.

В финале его ждал товарищ по команде Нариман Мирзоев. Он одолел Бена Авалона (Израиль), Густава Броволда (Норвегия), Йозефа Ивченко (Германия) и Наима Мата. В полуфинале он встретился со своим товарищем по команде Ибрагимом Алиевым, который на пути к полуфиналу Алиев выиграл Джона Вайзенгера (Швейцария), Камерона Чарльза (Великобритания) и Гаспара Фишера (Швейцария).

Полуфинальная схватка осталась за Мирзоевым, который в финале победил и Сулейманова.

А И.Алиев в схватке за бронзу проиграл Сергею Неботову (Украина), став пятым.

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