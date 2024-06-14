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Азербайджанские дзюдоисты на сборах в Пореце - ФОТО

Дзюдо
Новости
14 Июня 2024 17:37
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Азербайджанские дзюдоисты на сборах в Пореце - ФОТО

Команда Азербайджана по дзюдо продолжает тренировки в Пореце (Хорватия) с прицелом подготовки к Олимпиаде.

Как передает İdman.biz, на сборы под эгидой Европейского Союза дзюдо прибыли команды из Франции, Японии, Чехии, Грузии, Косово, Германии и многих других стран.

Азербайджанские дзюдоисты проводят двухразовые тренировки, а также контрольные спарринги. После втягивающих сборов в Губе, подготовка в Пореце призвана улучшить кондиции и технико-тактические навыки спортсменов. В сборах задействована не только первая сборная, но и команда юниоров.

İdman.biz

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