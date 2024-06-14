Хидаят Гейдаров продолжает оставаться самым рейтинговым

Хидаят Гейдаров (73 кг) продолжает удерживать первое место по количеству набранных рейтинговых очков среди дзюдоистов всех весовых категорий.

Как сообщает İdman.biz, чемпион мира, являющийся лидером мирового рейтинга, имеет в активе 8798 зачетных баллов. Победа в Абу-Даби позволила азербайджанскому спортсмену обойти бельгийца Маттиаса Кассе (81 кг), который долгое время возглавлял зачет. Теперь он идет вторым (7932), а на третьем месте в списке обосновался еще один дзюдоист Азербайджана.

Чемпион мира Зелим Коцоев (100) набрал 7022 балла и находится в первой тройке.

Отметим, что в данный момент оба дзюдоиста в составе сборной Азербайджана находятся на сборах в Пореце (Хорватия).

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