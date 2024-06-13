Дзюдоисты продолжают сборы в Хорватии - ФОТО

Команда Азербайджана по дзюдо продолжает тренировки в Пореце (Хорватия) с прицелом на подготовку к Олимпиаде.

Как передает İdman.biz, на сборы под эгидой Европейского Союза дзюдо прибыли команды не только Старого Света. В Пореце также тренируется и команда Японии, включая олимпийскую чемпионку Уту Абэ. Также в Хорватии готовятся другие победители Игр - Тедди Ринер (Франция), Лаша Бекаури (Грузия), Лукаш Крпалек (Чехия), Дистра Красниги (Косово).

Азербайджанские дзюдоисты проводят двухразовые тренировки, а также контрольные спарринги. После втягивающих сборов в Губе, подготовка в Пореце призвана улучшить кондиции и технико-тактические навыки спортсменов.

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