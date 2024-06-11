СОСТАВ сборной Азербайджана на Кубок Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо примет участие в Кубке Европы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Федерации дзюдо Азербайджана.

При организации Европейского союза дзюдо континентальный кубок среди взрослых состоится в словенском Подчетртеке. В турнире, который пройдет 15-16 июня, примут участие 356 спортсменов из 31 страны.

Мужскую сборную Азербайджана по дзюдо на соревнованиях будут представлять 14 спортсменов. В команду Славко Тедича войдут Ровшан Алиев, Кянан Гусейнов, Кянан Исмайлов (все 60 кг), Назир Талыбов, Рашад Елкиев (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Нариман Мирзаев, Руфат Шевлатов, Кямран Сулейманов (все 73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг), Ибрагим Агакишиев (90 кг), Руслан Насирли (100 кг), Джамал Фейзиев, Имран Юсифов (оба +100 кг).

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