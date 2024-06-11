В мировом рейтинге без изменений для азербайджанских дзюдоистов

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала обновленный рейтинг с учетом результатов недавнего турнира «European Open» в Мадриде.

Как сообщает İdman.biz, позиции азербайджанских спортсменов остались без изменений. Чемпионы мира Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) уверенно возглавляют классификацию.

В весе до 60 кг Балабей Агаев идет седьмым, а вот Туран Байрамов находится на 17-й строчке. Зелим Цкаев (81 кг) находится в Топ-7, а Яшар Наджафов (66 кг) обосновался на 11-й позиции.

В весе до 90 кг Мурад Фатиев идет на 13-м месте, а Эльджан Гаджиев 18-й. Ушанги Кокаури (+100 кг) находится на 17-й строчке.

У женщин Лейла Алиева (48 кг) обосновалась на 24-м месте, тогда как Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) идет 19-й.

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