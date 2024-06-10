Олимпийские чемпионы победили в Мадриде

В Мадриде прошел турнир по дзюдо «European Open», имевший рейтинговый статус.
Как передает İdman.biz, первое место в общем зачете заняла команда Франции, завоевавшая 9 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград. Среди победителей стоит отметить трехкратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера (+100 кг), который в финале обыграл Гжегожа Терезински (Польша).
Среди победителей турнира стоит выделить олимпийского чемпиона Лашу Бекаури (90 кг), одолевшего в решающей схватке Поля Ливолси (Франция).
Второе место в общем зачете заняла Испания (2-2-6), а третьей стала Германия (1-2-2).
İdman.biz