10 Июня 2024
RU

Олимпийские чемпионы победили в Мадриде

Дзюдо
Новости
10 Июня 2024 10:12
4
Олимпийские чемпионы победили в Мадриде

В Мадриде прошел турнир по дзюдо «European Open», имевший рейтинговый статус.

Как передает İdman.biz, первое место в общем зачете заняла команда Франции, завоевавшая 9 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых наград. Среди победителей стоит отметить трехкратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера (+100 кг), который в финале обыграл Гжегожа Терезински (Польша).

Среди победителей турнира стоит выделить олимпийского чемпиона Лашу Бекаури (90 кг), одолевшего в решающей схватке Поля Ливолси (Франция).

Второе место в общем зачете заняла Испания (2-2-6), а третьей стала Германия (1-2-2).

İdman.biz

Новости по теме

Сборная Азербайджана на чемпионате Европы по ката
9 Июня 19:18
Дзюдо

Сборная Азербайджана на чемпионате Европы по ката

Нашу страну на соревнованиях, которые пройдут 10-11 июня, будут представлять 6 спортсменов
С 11 медалями из Сараево - ФОТО
9 Июня 18:10
Дзюдо

С 11 медалями из Сараево - ФОТО

Наша сборная завоевала 3 золотые и 8 бронзовых медалей в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы
Казахстан обнародовал состав на Олимпиаду
9 Июня 11:24
Дзюдо

Казахстан обнародовал состав на Олимпиаду

В Алматы завершился отбор в сборную Казахстана по дзюдо на Олимпиаду в Париже
Школьники-дзюдоисты определят сильнейших
8 Июня 21:52
Дзюдо

Школьники-дзюдоисты определят сильнейших

9-10 июня пройдет Республиканский чемпионат по дзюдо среди школьников
Дзюдоистки готовятся к летним Олимпийским играм - ФОТО
8 Июня 17:58
Дзюдо

Дзюдоистки готовятся к летним Олимпийским играм - ФОТО

В сборе приняли участие около 30 дзюдоисток
"Радует, что они первые"
8 Июня 17:01
Дзюдо

"Радует, что они первые"

«Мы участвуем в этом турнире во второй раз»

Самое читаемое

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр
8 Июня 23:18
Баскетбол

Азербайджан разгромил Армению и обыграл Косово и Кипр

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу в формате 3x3 начала выступление в отборочном турнире Кубка Европы в Приштине (Косово)
4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО
7 Июня 22:49
Азербайджанский футбол

4 гола в матче Азербайджан - Албания - ВИДЕО

Сегодня наша сборная провела очередную игру
Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО
7 Июня 10:41
Дзюдо

Фархад Раджабли в 10-й раз стал чемпионом Европы - ФОТО

В первый день соревнований нашу команду среди мужчин представляли 7 спортсменов в возрастных категориях М5, М6, М7 и М
Месси назвал "Реал" лучшей командой мира
7 Июня 16:10
Мировой футбол

Месси назвал "Реал" лучшей командой мира

"И в предыдущие годы они тоже являлись лучшими"