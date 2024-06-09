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Казахстан обнародовал состав на Олимпиаду

Дзюдо
Новости
9 Июня 2024 11:24
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Казахстан обнародовал состав на Олимпиаду

В Алматы завершился отбор в сборную Казахстана по дзюдо на Олимпиаду в Париже.

Как сообщает İdman.biz, Казахстан представлен в пяти мужских весовых категориях, двух женских и смешанном командном турнире.

Абиба Абужакынова поборется в категории до 48 кг, Камила Берликаш − свыше 78 кг. Эсмигуль Куюлова заявлена в смешанном командном турнире.

Елдос Сметов прошел отбор в весе до 60 кг, Гусман Кыргызбаев − до 66 кг. Данияр Шамшаев выступит в категории до 73 кг, Абылайхан Жубаназар − до 81 кг. В турнире тяжеловесов (до 100 кг) за Казахстан будет бороться Нурлыхан Шархан.

İdman.biz

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