"Радует, что они первые"

"Мы участвуем в этом турнире во второй раз".

Об этом İdman.biz сообщил главный тренер молодежной сборной Азербайджана по дзюдо Эльхан Мамедов.

Он оценил выступление команды на Кубке Европы, проходившем в австрийском Граце. По словам опытного специалиста, конкуренция была напряженной:

"В этом соревновании приняли участие ведущие спортсмены Европы. Япония, в частности, участвовала в турнире с основной командой. Конечно, в этой непростой борьбе наши спортсмены и наша сборная выступили очень хорошо. В кубке мы с Японией тоже выиграли 3 золота и хотя завоевали 1 бронзу, но обогнали их, так как наши спортсмены заняли 5-е и 7-е места. Это сложнейшее соревнование среди молодежи. Нас радует, что наши спортсмены в нем первые. Количество медалей у нас могло быть больше".

Он назвал имена тех, кто не оправдал ожиданий на турнире:

"Низами Имранов (60 кг), выступавший в нашей команде, получил травму ребра и не смог выступить в полную силу. Магомед Мусаев (66 кг) заболел. По этим причинам они остались без медалей. Выступления Сулеймана Алиева (73 кг) и Айдына Рзаева не оправдали ожиданий. Наша главная цель – следующий Кубок Европы в Берлине через два месяца, и мы будем к нему готовиться.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz