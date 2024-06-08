Еще 6 медалей на чемпионате Европы - ФОТО

В столице Боснии и Герцеговины Сараево на чемпионате Европы среди мастеров-дзюдоистов наши спортсмены завоевали еще 2 золотые и 4 бронзовые медали.

İdman.biz сообщает, что во второй день соревнований на ковер вышли 14 наших дзюдоистов в возрастных категориях М3 и М4.

Вугар Бабаев завоевал золотую медаль в возрастной категории М3 в весе до 66 кг. Бронзовые медали завоевали Мансур Аббасов (60 кг), Азер Фатуллаев (81 кг) и Низами Мамедов (100 кг).

В возрастной категории М4 Эмиль Гусейнов завоевал золото в весе 100 кг, а Али Алибейли - бронзу в весовой категории 73 кг.

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