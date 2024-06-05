Азербайджанские дзюдоисты выступят на Европейском Кубке

Команда Азербайджана по дзюдо примет участие на Европейском Кубке, который пройдет 14-15 июня в Подчетртеке (Словения).

Как сообщает İdman.biz, в заявку вошли 14 спортсменов: Кянан Исмайлов, Ровшан Алиев, Кянан Гусейнов (все 60 кг), Назир Талыбов, Рашад Елкиев (оба 66 кг), Кямран Сулейманов, Ибрагим Алиев, Нариман Мирзоев, Руфат Шовлатов (все 73 кг), Магеррам Имамвердиев (81 кг), Ибрагим Агакишиев (90 кг), Руслан Насирли (100 кг), Джамал Фейзиев и Имран Юсифов (оба +100 кг).

В турнире выступят 359 дзюдоистов из 31-й страны.

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