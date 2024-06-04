Два олимпийских чемпиона выступят на Кубке Европы в Мадриде

8-9 июня в Мадриде пройдет Открытый Кубок Европы по дзюдо, который будет носить рейтинговый характер.

Как передает İdman.biz, в нем примут участие ряд звезд первой величины. Среди участников будет трехкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира Тедди Ринер (+100 кг, Франция), а также олимпийский чемпион Лаша Бекаури (90 кг, Грузия).

На турнир заявились 413 дзюдоистов из 38-ми стран.

Для ведущих спортсменов успешное выступление в Мадриде поможет повысить рейтинг перед Олимпиадой.

Отметим, что сборная Азербайджана после чемпионата мира в Абу-Даби проводит сборы в Губе.

İdman.biz