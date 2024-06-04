Азербайджан - в Топ-12 Мирового тура дзюдо

Азербайджан обосновался на 12-м месте в Мировом туре дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в серию входят крупнейшие рейтинговые соревнования, включая "Мастерс", "Большой шлем" и Гран-При.

На сегодняшний день азербайджанские дзюдоисты имеют на своем счету 25 наград Мирового тура с начала сезона - 3 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых. На последнем на данный момент турнире «Большого шлема» в Астане Кямран Сулейманов (66 кг), Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов (оба 90 кг) завоевали бронзу.

В общем зачете Мирового тура наш коллектив идет 12-м, опережая Турцию, Южную Корею, Бразилию, Нидерланды, Казахстан и многие другие страны.

Лидирует Япония, имеющая на счету 17 золотых, 9 серебряные и 24 бронзовых медалей. Далее расположилась Франция (15-11-12) и Нейтральные атлеты (14-8-20).

Отметим, что Мировой тур ушел на перерыв и возобновится в сентябре.

İdman.biz