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2-е место с 4 медалями

Дзюдо
Новости
2 Июня 2024 21:09
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2-е место с 4 медалями

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила молодежный Кубок Европы на 2-м месте.

İdman.biz сообщает, что наша сборная завоевала 4 медали на соревнованиях, проходивших в австрийском Граце.

Наша сборная, завоевавшая 3 золотые и 1 бронзовую медали, уступила только Японии (7-1-2). Нидерландские дзюдоисты (1-1-3) заняли третье место.

Отметим, что Сулейман Шукуров (81 кг), Тунджай Шамиль (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) завоевали в нашей сборной золотые медали, а Рамазан Ахмедов (+100 кг) - бронзовую.

İdman.biz

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