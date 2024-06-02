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Кубок Европы: Наша сборная завоевала 3 золота и 1 бронзу

Дзюдо
Новости
2 Июня 2024 18:33
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Кубок Европы: Наша сборная завоевала 3 золота и 1 бронзу

Сборная Азербайджана завершила Кубок Европы по дзюдо среди юниоров с четырьмя медалями.

Как сообщает İdman.biz, такого успеха наши представители добились на турнире, проходящем в австрийском Граце.

В весовой категории 81 кг Сулейман Шукуров был освобожден от первого этапа. Он выбил Христо Валкова (Болгария), Магомеда Хакимова (Украина), Максимилиано Сумомуру (Бразилия) и Михайло Симина (Сербия). Наш представитель в финале победил грузина Луку Джавахишвили и стал чемпионом.

Победив Йозефа Лехингера (Германия) и Иссу Нащо (Австрия), Мамедрза Гаджизаде, выступавший в этом же весе, в четвертьфинале уступил Джавахишвили, а в поединке за третье место - Симину.

В финале выступил Тунджай Шамиль (90 кг). Наш представитель победил Сейди Гюнеша (Турция), Рональда Проелла (Австрия) и Александру Сибисана (Румыния). В полуфинале Тунджай оказался сильнее Флориса Ден Хартога из Нидерландов и сразился в решающей схватке с Кристианом Мирандой. После победы в финале наш дзюдоист занял 1-е место на Кубке Европы.

Кянан Насибов (+100 кг) также завоевал золотую медаль Кубка Европы. В финале он победил канадца Джона Бессонга. До этого Насибов победил турка Талху Полата, американца Алекса Семененко и японца Шунтаро Тэдзуку.

Рамазан Ахмедов, выступавший в том же весе, победил Шунтаро Тэдзуку в поединке за бронзу.

Отметим, что наша команда, участвующая в Кубке Европы в составе 13 спортсменов, не смогла завоевать медаль в первый день.

İdman.biz

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