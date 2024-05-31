31 Мая 2024
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Сборная Азербайджана по ката выступит на чемпионате Европы

Дзюдо
Новости
31 Мая 2024 11:05
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Сборная Азербайджана по ката выступит на чемпионате Европы

Сборная Азербайджана по ката примет участие на чемпионате Европы, который пройдет 10-11 июня в Сараево (Босния и Герцеговина).

Как сообщает İdman.biz, в состав вошли шесть спортсменов: Малик Аллахвердиев, Самир Исмайлов, Исмаил Рзаев, Ибрагим Асланов, Рафик Наджафов и Амрах Ахмедов. На соревнование заявились команды из двадцати стран.

Отметим, что в этом месяце впервые в истории азербайджанского дзюдо наши спортсмены завоевали медаль в ката. Это произошло на европейском турнире в Польше, где медали выиграли Исмаил Рзаев и Ибрагим Асланов.

İdman.biz

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