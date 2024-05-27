Сбор в Губе после Абу-Даби

Команда Азербайджана по дзюдо приступила к первым сборам после приезда с чемпионата мира в Абу-Даби.

Как передает İdman.biz, после нескольких дней отдыха спортсмены собрались в Губе. На базе Олимпийского комплекса они проведут двухнедельные тренировки. На первых порах они будут носить втягивающий характер, чтобы восстановить тонус дзюдоистов.

После сбора в Губе команда отправится в тренировочный лагерь в Порец (Хорватия).

Отметим, что на чемпионате мира сборная завоевала две золотые награды. Победу одержали Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

İdman.biz