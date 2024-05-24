Рашад Расуллу: "За этими золотыми медалями стоит упорный труд"

«За этими золотыми медалями стоит упорный труд, мы целенаправленно шли к этому».

Так İdman.biz прокомментировал результат сборной Азербайджана на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби исполнительный вице-президент национальной федерации Рашад Расуллу.

Он отметил, что еще два года назад, когда Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) завоевали бронзу на мундиале в Ташкенте, они были готовы побеждать.

«В прошлом году Коцоев вновь выиграл бронзу на ЧМ, причем, в полуфинале его сопернику Лукашу Крпалеку не дали третье предупреждение. А Хидаят уже в первой схватке получил травму. Но мы не пали духом, продолжили работу. За этим результатом стоит большая командная работа. Хочу поблагодарить всех за труды, но необходимо и дальше продолжать системный подход», - подчеркнул Расуллу.

Он также отметил уровень соревнования.

«Чемпионат прошел хорошо, а тех соперников, кто не приехал в Абу-Даби, и Гейдаров, и Коцоев обыгрывали ранее. По моему личному мнению, Тацуки Ишикара превосходит куда более опытного японца Соичи Хашимото», - заявил Расуллу.

Он добавил, что женская команда выступила в соответствии с текущей формой.

«Лицензию выиграла Лейла Алиева (48 кг), а в весе до 52 кг участницу Олимпиады будем выбирать между Гюльтадж Мамедалиевой и Айдан Велиевой», - сообщил исполнительный вице-президент.

Он подчеркнул, что сборная выполнила план по лицензиям.

«Мы изначально рассчитывали, что будем представлены в Париже во всех семи весах и мужчин и в двух у женщин. Теперь главное показать хороший результат на Олимпиаде», - заключил Расуллу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz