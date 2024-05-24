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Зелим Коцоев: "Хидаят пришел ко мне в комнату, показал золотую медаль и сказал, что..." - ВИДЕО

Дзюдо
Новости
24 Мая 2024 11:25
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Зелим Коцоев: "Хидаят пришел ко мне в комнату, показал золотую медаль и сказал, что..." - ВИДЕО

«В прошлом году я стал чемпионом Европы. В этом году выиграл чемпионат мира».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Зелим Коцоев (100 кг) сборной Азербайджана.

Он поделился впечатлениями от завоевания золотой медали на чемпионате мира в Абу-Даби, столице ОАЭ. По словам Коцоева, он очень рад, что после победы прозвучал наш гимн:

«На соревнованиях я всегда стараюсь высоко поднять наш флаг. Я всегда мечтал стать чемпионом мира. До этого момента дважды завоевывал бронзовую медаль на чемпионатах мира. Мой личный тренер Эльхан Мамедов всегда мотивировал меня и воодушевлял меня тем, что я стану чемпионом мира. После того, как я достиг этого успеха, Хидаят Гейдаров пришел ко мне в комнату, показал золотую медаль и сказал, что "Ты видишь, Зелим, это реально и это можно сделать". Поздравление первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Хидаяту шокировало Гейдарова. Это было для меня отличной мотивацией».

Отметим, что до Коцоева золотую медаль на чемпионате мира также завоевал Хидаят Гейдаров (73 кг). Сборная Азербайджана добилась лучшего результата в истории чемпионатов мира, завоевав две золотые медали.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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