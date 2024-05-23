Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила Зелима Коцоева - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского дзюдоиста Зелима Коцоева с завоеванием золотой медали на чемпионате мира, проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает İdman.biz, Первый вице-президент поделилась публикацией в этой связи на своей официальной странице в Instagram.

"Очередную, 2-ую золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для Азербайджана завоевал наш спортсмен Зелим Коцоев! Искренне поздравляю чемпиона мира, желаю ему сил, энергии, новых достижений и побед!", - говорится в публикации.

İdman.biz