Азербайджан, Южная Корея и Япония - триумфаторы последнего дня ЧМ

В заключительный день чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби были разыграны награды в трех категориях.

Как сообщает İdman.biz, в весе до 100 кг золото завоевал Зелим Коцоев (100 кг), который принес сборной Азербайджана вторую высшую награду.

В финале он победил Шади Эль-Ханаса (Канада). Бронзу выиграли Дота Араи (Япония) и Николоз Шеразадишвили (Испания).

У тяжеловесов (+100 кг) первое место занял Мин-Йонг Ким (Южная Корея), одолевший в решающей встрече Гурама Тушишвили (Грузия). В тройку вошли Тамерлан Башаев (Нейтральный статус) и Алишер Юсупов (Узбекистан).

В женском зачете в категории +78 кг чемпионкой стала Вакаба Тамита (Япония). Серебро у Кайры Оздемир, а третьей стала еще одна турецкая дзюдоистка – Хилал Озтюрк. Еще одна бронза на счету Ха-Юн Ким (Южная Корея).

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