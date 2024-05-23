Зелим Коцоев: "Я долго шел к этому титулу и выполнил пожелание отца" - ВИДЕО

Чемпион мира по дзюдо Зелим Коцоев (100), принесший сборной Азербайджана второе золото, (100 кг) сразу после победы в Абу-Даби дал интервью İdman.biz.

- Зелим, поздравляем с победой? Каково это – выиграть титул?

- Это невероятные ощущения, но понимание придет позже. Наверное, в тихой обстановке, когда я пойму, что произошло (Улыбается). Сейчас же меня просто переполняет счастье – я достаточно продолжительное время шел к этой цели. Особенно после того как неудачно провел два старта подряд – "Большой шлем" в Баку и чемпионат Европы в Загребе.

- Канадец Шади Эль-Ханас был достаточно хорошо знакомым для вас соперником, с которым вы часто пересекались. Какой была установка на финал?

- Он сильный дзюдоист, особенно хорош в левой стойке, откуда он обычно берет захват. Я в последний раз боролся с ним на "Большом шлеме" прошлого года в Токио, когда завоевал бронзу. По ходу финала я смог заработать "вадза-ари", старался вести схватку, опережать Эль-Ханаса и эта тактика сработала.

- Кажется, это не первая ваша медаль из Абу-Даби. Город получается счастливым для вас?

- Действительно, я боролся тут в 2019 году на "Большом шлеме", уступив в финале корейцу Гу-Хам Чо. А очередной приезд в Абу-Даби принес мне титул чемпиона мира, о таком можно только мечтать!

- Вы завоевали медаль на своем третьем чемпионате мира подряд. В чем залог такой стабильности?

- Вы знаете, когда я только начал заниматься дзюдо, мой отец сказал мне: "Я хочу, чтобы ты стал чемпионом мира". И вот, я исполнил как его желание, так и свое собственное. Сказал об этом главному тренеру сборной Рихарду Траутману, на что он ответил: "Видишь, главное верить и тогда все получится!".

- Теперь вы причастны к золотой истории азербайджанского дзюдо, а сборная завершила ЧМ двумя высшими наградами. В чем вы видите главную причину успеха?

- В постоянной работе, мы не останавливаемся. Федерация создала нам все условия, нам остается только тренироваться и демонстрировать результат. Ну и, конечно же, сплоченная команда – от тренеров и массажистов до администраторов. Все делают одно общее дело.

- Сейчас на победной волне предстоит готовится к Олимпиаде. Наверняка, победа в Абу-Даби придаст уверенности?

- Конечно! Но останавливаться ни в коем случае нельзя. После однодневного отдыха после чемпионата вновь с утра выйду на пробежку. Работа продолжается!

Заки Фейзуллаев

İdman.biz