«Я был полностью сосредоточен на чемпионате мира. Я выиграл 2 бронзовые медали на двух предыдущих чемпионатах мира».

Об этом специальному корреспонденту İdman.biz в ОАЭ заявил чемпион мира по дзюдо (100 кг) Зелим Коцоев.

Член сборной Азербайджана так прокомментировал свою победу на чемпионате мира, проходившем в Абу-Даби:

«После выхода в финал я подумал, что другого выхода, кроме победы, нет. Я уже дважды был призером, пора было становиться чемпионом. Я много работал, терпеливо боролся и добился своего. Теперь нас ждут летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Я хорошо подготовился и готов достичь своей цели».

Зелим поблагодарил тех, кто его поддерживал:

«Я чувствовал поддержку болельщиков, когда выходил на бой. Здесь у нас большая команда. Когда я выходил на поединки, эта поддержка давала мне дополнительные силы. Спасибо вам всем. Я очень рад, что подарил всем радость победы».

Отметим, что Коцоев завоевал для нашей команды вторую золотую медаль на чемпионате мира. Он завоевал бронзу на чемпионатах мира в Ташкенте-2022 и Дохе-2023.

Заки Фейзуллаев, Абу-Даби

İdman.biz