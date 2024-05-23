Чемпионат мира может вернуться в Европу

Чемпионат мира по дзюдо в следующем году может вернуться в Европу.
Как передает İdman.biz, есть большая вероятность того, что следующей столицей ЧМ станет Будапешт. Венгерская федерация уже отправила свою заявку и ждет ответа от Международной федерации.
Отметил, что в течении трех последних лет главный старт сезоне проходил вне Европы: в 2022-м мундиаль принял Ташкент, в прошлом году Доха, а сейчас он проводится в Абу-Даби.
В последний раз чемпионат мира проходил в Будапеште в 2021-м году.
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