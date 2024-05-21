Эльджан Гаджиев: "Мне пишут девушки..." - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Интервью дзюдоиста сборной Азербайджана Эльджана Гаджиева сайту İdman.biz.

- Эльджан, начнем с самого начала. Как вы пришли в дзюдо?

- Я занимаюсь дзюдо примерно 13 лет. Мой одноклассник ходил на дзюдо. Я несколько раз шел смотреть на его тренировки, с этого все началось, я тоже записался на тренировки. Но друг сломал ногу и не смог продолжить заниматься спортом.

- Продолжаете ли вы дружить?

- Нет, несколько лет назад он переехал с семьей в Россию. После этого связь с ним оборвалась.

- Ваши друзья в основном спортмены?

- Честно говоря, очень мало близких мне людей. Но друзей-спортсменов у меня много. Эльджан - мой тезка, друг детства. Он тоже спортсмен. И с Тураном Байрамовым дружим с подросткового возраста. Даже сегодня мы сопровождаем друг друга, когда ездим на соревнования.

- Эльджан, в вашей семье есть еще спортсмены?

- У меня три сестры, но ни одна из них не спортсменка. Мой отец в свое время занимался кикбоксингом. Он хочет, чтобы я сделал то, чего он не смог сделать. Отец мне был самой большой поддержкой на протяжении всей моей жизни. Я делаю все возможное, чтобы оправдать его надежды. Он каждый день делится моими видео в Тик-Токе и Инстаграме. У меня никогда не было такого фаната.

- Но теперь у вас есть и поклонницы. Особенно после того, как вы стали чемпионом Европы.

- Да (улыбается). Есть девушки, которые пишут в социальных сетях. В основном поздравляют. А я благодарю, вот и все. Я отношусь к ним так, как отношусь ко всем. Я целый день не говорю о том, что стал чемпионом Европы. Моя главная цель - Олимпиада. Европа была одной из ступенек и осталась в прошлом. Через некоторое время это забудется. Поэтому необходимо идти к новым успехам.

- Как думаете, сможете поехать на летние Олимпийские игры Париж-2024?

- На самом деле я сделал 50-60 процентов для этого. Но пока не могу сказать точно. На все воля Бога.

- Говоря об Олимпиаде, хотелось бы узнать ваше мнение о конкурентах.

- Мурад Фатиев - сложный соперник. Между нами была очень сильная конкуренция. В этом году я проиграл только в одном соревновании - «Большом шлеме» в Баку, а Мурад его выиграл. Вугар Талыбов и Мурад Фатиев являются сильными соперниками. В целом в категории 90 кг сильная конкуренция.

- Когда я смотрю ваши встречи, мое внимание всегда привлекает один нюанс. Вы очень уважаете своих оппонентов. Особенно это заметно по вашему поведению после боя.

- К каждому сопернику надо относиться с уважением. Я могу рефлекторно радоваться победе, но тут же собираюсь, подхожу к сопернику и пожимаю ему руку. Например, во Франции я победил двух местных дзюдоистов. Я поднял их руки, обнял и поцеловал их. Их семьи тоже смотрят матч. В Баку я много раз проигрывал поединки, на которые приезжала посмотреть моя семья. Я на мгновение поставил себя на их место. Французы с большим уважением поделились этим моим жестом в соцсетях.

- Давайте вернемся к вашему детству. Каким было ваше детство?

- Я был очень непослушным ребенком. Я был настолько непослушным, что учителя разрешали мне прогуливать занятия. В школе я просто ждал, когда закончится урок, чтобы пойти на тренировку. Я получал пятерки только по физкультуре. И у меня была хорошая математика. Учитель вел урок, а я думал, какой финт сделаю на вечерней тренировке. В пятницу мы учились новым финтам. В тот день я просыпался таким счастливым, что сегодня мы будем бороться. Я даже какое-то время жил как робот. Утром шел на тренировку, приходил домой, ложился спать, а затем снова шел на тренировку. Только тренировки и дом. Когда я не слушался матери, она шантажировала меня, что не разрешит ходить на тренировки. А я плакал весь день. Вот так, мое детство прошло в зале.

- Видели ли вы результат своих трудов с тех пор или только в последние годы?

- В детстве я был не очень успешным спортсменом, большую часть соревнований проигрывал. Мой тренер давал мне медаль чтобы я не расстраивался. В нашем тренировочном зале были ребята, которые завоевывали медали на всех соревнованиях, теперь их нет, только я. Мой тренер Хикмет Алиев всегда был рядом со мной, и я никогда не терял надежды. Он всегда говорил мне набраться терпения, что мое время придет. Когда вырастешь, ты будешь очень сильным спортсменом, говорил он. Моя семья тоже меня очень поддерживала. Благодаря этой поддержке я не разочаровался, продолжал тренироваться каждый день, чтобы достичь своей цели. Я знал, что даже если проиграю на юниорских соревнованиях, то завоюю медаль на турнирах для взрослых. Так и произошло.

- Как вы себя награждаете за успешные результаты на соревнованиях?

- После победы я везу семью на прогулку. Я награждаю себя их радостью. Я очень привязан к семье.

- Эльджан, какие у вас черты характера, которые не изменились с детства?

- Я везде опаздываю. Я опоздаю, даже если подготовлюсь за два часа до встречи. Я не знаю, как это происходит. На тренировку всегда прихожу последним. Как видите, на интервью я тоже опоздал.

- Как у вас с едой?

- Я почти не выбираю еду. Единственное, я не люблю хаш.

- Как вы поддерживаете свой вес?

- Я не поддерживаю, снижаю его перед соревнованиями.

- Значит, перед соревнованиями у вас сложная задача.

- Да. Вообще жизнь спортсмена очень трудная. Все не так, как кажется со стороны. Однажды наш родственник сказал отцу, что всякий раз, когда я смотрю, Эльджан путешествует по странам, развлекается. А отец ответил, что ты видишь его фотографии в Инстаграме, а я вижу, как он страдал до этих фотографий.

Айтадж Сахяд

İdman.biz