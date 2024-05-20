Азербайджанский дзюдоист в финале ЧМ впервые с 2019 года

Впервые с 2019 года азербайджанский дзюдоист будет бороться в финале чемпионата мира.

Как сообщает İdman.biz, Хидаят Гейдаров (73 кг) на проходящем мундиале в Абу-Даби вышел в финал и будет оспаривать титул в схвате с японцем Тацуки Ишихарой.

В последний раз наши дзюдоисты доходили до решающей схватки на ЧМ в 2019 году, когда серебро выиграл Рустам Оруджев (73 кг).

До того было еще несколько финалов с участием наших атлетов. На ЧМ-2017 серебро примерили Оруджев и Орхан Сафаров (60 кг). Также можно отметить Назима Гусейнова, ставшего вторым на мундиале в 1993-м.

На данный момент титул чемпиона мира покорялся лишь Эльхану Мамедову (100 кг) в 2013-м году.

Заки Фейзуллаев, Абу-Даби

İdman.biz