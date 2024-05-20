22 Мая 2024
RU

Азербайджанский дзюдоист в финале ЧМ впервые с 2019 года

Дзюдо
Новости
20 Мая 2024 16:28
107
Азербайджанский дзюдоист в финале ЧМ впервые с 2019 года

Впервые с 2019 года азербайджанский дзюдоист будет бороться в финале чемпионата мира.

Как сообщает İdman.biz, Хидаят Гейдаров (73 кг) на проходящем мундиале в Абу-Даби вышел в финал и будет оспаривать титул в схвате с японцем Тацуки Ишихарой.

В последний раз наши дзюдоисты доходили до решающей схватки на ЧМ в 2019 году, когда серебро выиграл Рустам Оруджев (73 кг).

До того было еще несколько финалов с участием наших атлетов. На ЧМ-2017 серебро примерили Оруджев и Орхан Сафаров (60 кг). Также можно отметить Назима Гусейнова, ставшего вторым на мундиале в 1993-м.

На данный момент титул чемпиона мира покорялся лишь Эльхану Мамедову (100 кг) в 2013-м году.

Заки Фейзуллаев, Абу-Даби

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Гаджиев и Талыбов уступили во вторых схватках на ЧМ
13:48
Дзюдо

Гаджиев и Талыбов уступили во вторых схватках на ЧМ

В Абу-Даби продолжается чемпионат мира по дзюдо
Золото Гейдарова стало 25-й медалью Азербайджана на ЧМ
11:09
Дзюдо

Золото Гейдарова стало 25-й медалью Азербайджана на ЧМ

На сегодняшний день сборная Азербайджана за все время выступления на чемпионатах мира имеет в активе 2 золотые, 6 серебряных и 17 бронзовых наград
Звезда "Последнего самурая": "У Хидаята все сошлось воедино"
08:35
Дзюдо

Звезда "Последнего самурая": "У Хидаята все сошлось воедино"

"На второй день соревнований я увидел реакцию Хидаята Гейдарова и думаю, что его взрыв радости говорит сам за себя"
Хидаят Гейдаров: "Я завоюю золотую медаль и на Олимпиаде" - ВИДЕО
06:48
Дзюдо

Хидаят Гейдаров: "Я завоюю золотую медаль и на Олимпиаде" - ВИДЕО

Он заявил, что пост Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в ее личном аккаунте в Instagram дал ему дополнительный стимул
Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО - ВИДЕО
06:45
Дзюдо

Чемпион мира Хидаят Гейдаров вернулся на родину - ФОТО - ВИДЕО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсмена с большим воодушевлением встретили команда Федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности и родственники
Азербайджан сохранил шестое место в общем зачете ЧМ, Грузия вышла в лидеры
21 Мая 19:26
Дзюдо

Азербайджан сохранил шестое место в общем зачете ЧМ, Грузия вышла в лидеры

В активе команды одна золотая медаль, завоеванная Хидаятом Гейдаровым (73 кг)

Самое читаемое

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"
21 Мая 17:54
Азербайджанский футбол

Фарид Гаибов: "Баку успешно примет чемпионат мира в 2025 году"

"Результаты налицо"
Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО
20 Мая 19:50
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завоевал титул чемпиона мира! - ФОТО - ВИДЕО

В Абу-Даби набирает обороты чемпионат мира по дзюдо
"Карабах" в шаге от европейского рекорда
20 Мая 17:11
Азербайджанский футбол

"Карабах" в шаге от европейского рекорда

Агдамский клуб в 14-й раз подряд забил гостям 2 и более голов
Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"
19 Мая 22:40
Шахматы

Сулейманлы обыграл армянина и вошел в Топ-13 на "Шардже Мастерс"

В ОАЭ продолжается турнир "Шарджа Мастерс"