"Ничего, кроме уважения". Европейское дзюдо - о схватке Топрак с Монтейро

Европейский Союз дзюдо (EJU) отреагировал на поражения португалки Тельмы Монтейро от азербайджанской спортсменки Ачельи Топрак (57 кг) на чемпионате мира в Абу-Даби.

Как передает İdman.biz, в 1/8 финала Топрак прошла Монтейро, которая на протяжении 20 лет выступает на высочайшем уровне, имея в активе медали чемпионата Европы, мира и Евроигр.

«Ничего, кроме уважение», - так начинается пост EJU под фотографией к схватке.

“Последний чемпионат мира для Монтейро, возможно, завершился не так, как надеялась шестикратная чемпионка Европы и четырехкратная вице-чемпион мира. Но тот, кто способен конкурировать на самом высоком уровне более двух десятилетий, всегда побеждает. Даже при поражении”, - пишет Европейский Союз дзюдо.

İdman.biz