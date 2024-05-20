Наши дзюдоисты завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали на Кубке Европы - ФОТО

18-19 мая в испанской Малаге прошел молодежный Кубок Европы по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, наши дзюдоисты завоевали на соревнованиях 2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали.
По количеству медалей сборная Азербайджана заняла 3-е место в общем зачете и 2-е место среди юношей.
81 кг
В финальном поединке весовой категории встретились два азербайджанских дзюдоиста Сулейман Шукуров и Али Гаджизаде. В результате Сулейман Шукуров был награжден золотой медалью, а Али Гаджизаде - серебряной.
90 кг
Тунджай Шамиль завоевал бронзу.
+100 кг
Кянан Насибов завоевал золотую медаль в этой весовой категории.
100 кг
Аждар Багиров завершил турнир на 5-м месте.
İdman.biz