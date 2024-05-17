14 азербайджанских дзюдоистов примут участие в Кубке Европы

18-19 мая в испанской Малаге пройдет молодежный Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в турнире примет участие 351 спортсмен из 21 страны.

Азербайджан на соревнованиях будут представлять 14 дзюдоистов в 7 весовых категориях.

Дзюдоистов возглавят главный тренер молодёжной сборной Эльхан Мамедов и тренер молодёжной сборной Эльхан Раджабли.

Наши спортсмены примут участие в международных сборах, которые пройдут в Малаге 20-22 мая.

60 кг

Али Гаджиев

Мурад Мурадлы

66 кг

Мехди Джафаров

Ислам Рагимов

Магомед Мусаев

73 кг

Айдын Рзаев

Абиль Юсубов

81 кг

Сулейман Шукуров

Али Гаджизаде

90 кг

Давуд Намазлы

Тунчай Шамиль

100 кг

Айдар Багиров

+100 кг

Кянан Насибов

Илькин Бахшалиев

İdman.biz