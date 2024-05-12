Гаджиев и Талыбов поборются за бронзу "Большого шлема"

В Астане продолжается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований выступают четыре азербайджанских спортсмена.

90 кг

Чемпион Европы Эльджан Гаджиев в стартовой встрече нанес поражение Ермахану Ануарбекову (Казахстан), а затем прошел Ли Космана (Израиль) и Алекса Крета (Румыния), выйдя в полуфинал. Здесь он проиграл Егору Воропаеву (Нейтральный статус) и поборется за бронзу с Эльдаром Аллахвердиевым (Нейтральный статус). Вугар Талыбов выиграл у Мухаммедали Мавлидова (Казахстан), Кристофера Калжулаида (Эстония) и Эльдара Аллахвердиева (Нейтральный статус), пробившись в полуфинал. На этой стадии он проиграл Эдуарду Трипьелу (Германия) и поборется за бронзу с Неманьей Маждовым (Сербия).

+100 кг

Ушанги Кокаури проиграл Мади Елдыбаеву (Казахстан). Джамал Гамзатханов уступил Давиду Кехвишвили (Испания).

Отметим, что после двух дней турнира в активе нашей команды одна бронзовая награда, завоеванная Кямраном Сулеймановым (66 кг).

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