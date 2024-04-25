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Рустам Оруджев проведет мастер-класс во время ЕВРО

Дзюдо
Новости
25 Апреля 2024 12:22
Рустам Оруджев проведет мастер-класс во время ЕВРО

Рустам Оруджев, завершивший в прошлом году карьеру спортсмена, находится на чемпионате Европы, стартующем сегодня в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, во время ЕВРО в столице Хорватии года проводится лагерь для юных дзюдоистов «Kids Camp» в возрасте от 8 до 15 лет. В прошлом году в нем было задействовано 600 участников, в этом году ожидается приезд до 1000 ребят.

Их тренерами выступят дзюдоисты, выступавшие на Олимпиаде, включая Рустама Оруджева, получившего приглашение от организаторов.
Отметим, что азербайджанский дзюдоист выиграл серебро Летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

İdman.biz

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