Рустам Оруджев проведет мастер-класс во время ЕВРО

Рустам Оруджев, завершивший в прошлом году карьеру спортсмена, находится на чемпионате Европы, стартующем сегодня в Загребе.

Как сообщает İdman.biz, во время ЕВРО в столице Хорватии года проводится лагерь для юных дзюдоистов «Kids Camp» в возрасте от 8 до 15 лет. В прошлом году в нем было задействовано 600 участников, в этом году ожидается приезд до 1000 ребят.

Их тренерами выступят дзюдоисты, выступавшие на Олимпиаде, включая Рустама Оруджева, получившего приглашение от организаторов.

Отметим, что азербайджанский дзюдоист выиграл серебро Летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

İdman.biz