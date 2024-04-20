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Принята стратегия Федерации дзюдо Азербайджана на 2024-2028 годы - важные РЕШЕНИЯ на конференции - ФОТО

Дзюдо
Новости
20 Апреля 2024 20:15
Принята стратегия Федерации дзюдо Азербайджана на 2024-2028 годы - важные РЕШЕНИЯ на конференции - ФОТО

Состоялась очередная конференция Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

Как сообщает İdman.biz, на мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент ФДА Рашад Набиев, участники конференции и другие официальные лица. Конференция началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Во вступительной речи Набиев заявил, что основной целью федерации является всестороннее развитие и популяризация дзюдо, и подчеркнул, что за прошедший период количество занимающихся дзюдо в стране выросло более чем на 50% и превысило 18 тысяч человек. Он отметил, что особенно увеличилось количество спортсменок.

Президент федерации заявил, что высокий уровень подготовки спортсменов на уровне клубов и сборных в первую очередь связан с повышением качества тренерской работы в стране. В связи с этим большое значение имеет работа, проделанная в этом направлении в результате взаимного сотрудничества с Академией Международной федерации дзюдо.

Он подчеркнул, что всесторонняя поддержка спорта, в том числе дзюдо, со стороны руководства страны является фундаментом достигнутых достижений и успехов.

В своем выступлении министр молодежи и спорта Фарид Гаибов положительно оценил деятельность Федерации дзюдо Азербайджана за последние годы, отметил проделанную работу в направлении популяризации дзюдо, особенно организацию соревнований в форме, соответствующей международным стандартам.

Далее, согласно повестке дня заседания, отчет о деятельности за 2022-2023 годы представил генеральный секретарь ФДА Рашад Расуллу. Доклад был одобрен участниками конференции.

Стратегия ФДА на 2024-2028 годы была представлена ​​участникам заседания и принята голосованием. Кроме того, был утвержден Устав Федерации в 5-й редакции.

Было сообщено, что Рагиф Аббасов подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий в исполкоме ФДА. Была предложена и принята кандидатура Рашада Расуллу в члены исполкома.

Рашада Расуллу было предложено избрать исполнительным вице-президентом ФДА, и он был одобрен на эту должность членами федерации.

Затем состоялось голосование по избранию членов и председателя Контрольно-ревизионной комиссии ФДА. Конференция утвердила Мовлуда Миралиева, Ляман Керимли и Орхана Асадова членами комитета, а Мовлуд Миралиев был назначен председателем комитета.

İdman.biz

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