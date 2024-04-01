Два серебряных финала в Анталье

Двумя финалами ознаменовался для азербайджанских дзюдоистов турнир «Большого шлема» в Анталье. Он показал, что несмотря на отсутствие первых номеров сборной, конкуренция в каждом весе достаточно высока. И спортсмены, которые лишь недавно начали путь в элите, обретают все большую уверенность.

Как передает İdman.biz, в категории до 90 кг сложилась довольно любопытная ситуация, так как в ней у нас есть практически три равноценных атлета: Мурад Фатиев, Эльджан Гаджиев и Вугар Талыбов. Последний является, безусловно, более опытным, однако и Гаджиев, и Талыбов также прибавляют в стабильности. Последний недавно открыл счет своим медалям в Мировом туре, завоевав бронзу «Большого шлема» в Баку, а в Анталье дошел уже до финала. При этом, он показал богатый арсенал техники, побеждая то иппоном, то бросая соперника на «вадза-ари». Поэтому некоторые схватки Талыбов завершал досрочно, как поединок 1/8 финала против Арама Григоряна (ОАЭ) и Ивана Моралеса (Куба). В полуфинале он выиграл победителя "Большого шлема" в Париже Михаэля Зганка (Турция), выйдя в свой первый «взрослый» финал.

В решающей схватке Вугар дал бой японцу Санширо Мурао, о чем отметил в своем ревю и сайт Международной федерации. Он даже заработал оценку, но победа осталось за соперником, который выступает на высоком уровне уже не один год. Однако выступление Талыбова говорит о том, что он имеет большие перспективы и уже сейчас становится крайне неудобным соперником для многих лидеров.

В свою очередь, Рашид Мамедалиев (73 кг) боролся в своем втором финале в этом году. Причем, с одним и тем же соперником. Речь об Адыле Османове, выступающем за Молдову. Дзюдоистов связывает дружба, но во время схваток она отходит на второй план. По ходу турнира наш дзюдоист одержал несколько ярких побед, в том числе и над победителем «Большого шлема», финалистом «Мастерса» Шахрамом Ахадовым (Узбекистан) в четвертьфинале.

Финал стал повторением недавней решающей схватки Гран-При Австрии. С той лишь разницей, что Рашид первый открыл счет, но пропустил бросок от Османова. В этом смысле результат оказался несколько обидным, так как наш дзюдоист мог претендовать на победу.

В любом случае, в категории до 73 кг вновь наблюдается повышенная внутренняя конкуренция. Да, класс Хидаята Гейдарова неоспорим, но Мамедалиев своим выступлением показывает, что на него тоже можно рассчитывать.

Большего можно было ждать от тяжеловесов, но и Ушанги Кокаури, и Джамал Гамзатханов не прошли дальше 1/8 финала. Определенно, категория +100 кг продолжает оставаться у нас нестабильно, но тут, как говорится, не угадаешь.

В общем зачете «Большого шлема» команда Японии, подтвердила свое лидерство, выиграв 5 золотых, одну серебряную и две бронзовые награды. На втором месте Франция (3-1-2), а на третьем Канада (1-2-0). Тогда как наша команда в двумя серебряными наградами обосновалась в восьмерке. Всего на турнире отличились дзюдоисты из 22-х стран.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz