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Талыбов прошел уже два круга на "Большом шлеме"

Дзюдо
Новости
31 Марта 2024 11:33
Талыбов прошел уже два круга на "Большом шлеме"

Сегодня в Анталье завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в последний день выступят три азербайджанских спортсмена.

Вугар Талыбов (90 кг) в стартовой схватке победил Александра Сидорика (Нейтральный статус). В следующем круге он должен был встретиться с Теодоросом Целидисом (Греция), но соперник снялся с соревнования. В итоге, Талыбов пробился в 1/8 финала.

В весе +100 кг Ушанги Кокаури выйдет на татами против Иоанниса Антониу (Кипр), а Джамал Гамзатханов поборется с Реджепом Эргином (Турция).

После двух дней турнира в активе команды одно серебро, завоеванное Рашидом Мамедалиевым (73 кг).

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08:52

Сегодня в Анталье завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в последний день выступят три азербайджанских спортсмена.

Вугар Талыбов (90 кг) встретится с Александром Сидориком (Нейтральный статус).

В весе +100 кг Ушанги Кокаури выйдет на татами против Иоанниса Антониу (Кипр), а Джамал Гамзатханов поборется с Реджепом Эргином (Турция).

После двух дней турнира в активе команды одно серебро, завоеванное Ращидом Мамедалиевым (73 кг).

İdman.biz

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