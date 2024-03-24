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4 медали и 9-е место

Дзюдо
Новости
24 Марта 2024 20:16
4 медали и 9-е место

Завершился турнир «Большого шлема», проходивший в столице Грузии Тбилиси.

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана по дзюдо завоевала на турнире 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

С этим результатом наша команда заняла 9-е место в общем зачете. Сборная Грузии заняла 1-е место (4-0-1). Второе место заняли испанские (2-0-0) дзюдоисты, третье - Канада (1-2-1).

Отметим, что Эльджан Гаджиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевали серебряные медали, а Балабей Агаев (60 кг) и Руслан Пашаев (66 кг) - бронзовые.

İdman.biz

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