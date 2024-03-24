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"Большой шлем": Гаджиев завоевал серебро, Кокаури - в финале

Дзюдо
Новости
24 Марта 2024 17:26
"Большой шлем": Гаджиев завоевал серебро, Кокаури - в финале

Сегодня в Тбилиси завершается турнир «Большого шлема» по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в третий день соревнований на татами вышли четыре азербайджанских спортсмена.

В весе до 90 кг Эльджан Гаджиев начал с победы над Джамалом Петргрейвом (Великобритания), а затем нанес поражение Ивану Моралесу (Куба), Петеру Зилке (Словакия) и Ю-Оп Хану (Южная Корея), выйдя в финал. Здесь он встретился с олимпийским чемпионом Лашей Бекаури (Грузия) и проиграл ему, завоевав серебро.

А Вугар Талыбов, выступающий в этой же категории, выиграл у Алекса Барто (Словакия), после чего проиграл олимпийскому чемпиону Лаше Бекаури (Грузия).

В категории +100 кг Ушанги Кокаури прошел Марвина Гадео (Монако), Уткирбека Туробоева (Узбекистан), Сабу Инанешвили (Грузия) и Энди Гранду (Куба), выйдя в финал. Здесь его ждет серебряный призер Олимпиады Гурам Тушишвили (Грузия).

Джамал Гамзатханов проиграл Шохрухону Бахтиорову (Узбекистан).

После двух дней турнира в активе нашей команды две бронзовые медали, выигранные Балабеем Агаевым (60 кг) и Русланом Пашаевым (66 кг).

İdman.biz

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