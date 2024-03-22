Агаев, Байрамов, Пашаев и Елкиев вышли в четвертьфинал "Большого шлема"

Сегодня в Тбилиси начался турнир "Большого шлема" по дзюдо.
Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований на татами вышли восемь азербайджанских спортсменов.
60 кг
Балабей Агаев начал с победы над Ядавом Кумаром (Индия) и Цог-Очир Бьямбажа (Монголия), пробившись в четвертьфинал.
Туран Байрамов прошел Андреа Карлино (Италия) и Ираклия Купатадзе (Грузия), выйдя в четвертьфинал.
66 кг
Руслан Пашаев выиграл у Гиоргия Отиашвили (Грузия), Таля Фликера (Израиль) и Мартина Сетса (Германия), квалифицировавшись в четвертьфинал.
Рашид Елкиев одолел Кубанычбека Айбека Уулу (Кыргызстан) и Сердара Рахимова (Туркменистан).
48 кг
Лейла Алиева нанесла поражение Катарине Танзер (Австрия), посче чего проиграла Юлии Семиколеновой (Нейтральный статус).
52 кг
Гюльтадж Мамедалиева проиграла в первой схватке Бинте Ндиайе (Швейцария).
57 кг
Ачелья Топрак выиграла у Нино Лоладзе (Грузия), но затем уступила Кристе Дегучи (Канада).
Фидан Ализаде уступила Ирине Зуевой (Нейтральный статус).
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