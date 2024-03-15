Орхан Сафаров: "Ремонт в Академии дзюдо завершается, скоро будет набор"

Орхан Сафаров, завершивший спортивную карьеру в прошлом году, рассказал как обстоят дела с Академией дзюдо, которую он открывает.

Он сообщил İdman.biz о том, что в данный момент там ведутся ремонтные работы. «Заканчивается ремонт, скоро будет объявлен набор в секцию. Уже звонят и спрашивают, интересуются, как можно записать детей. Так что Академия скоро будет готова», - отметил Сафаров, который на внеочередном заседании коллегии Министерства и спорта был избран одним из спортивных послов на 2024-й год.

«Мне нравится та деятельность, которой я сейчас занимаюсь. Самое главное, что занят любимым делом и остаюсь в спорте», - добавил Сафаров.

Отметим, что в прошлом году Сафаров, являющийся двукратным призером чемпионата мира, принял участие в тренерском семинаре в Японии.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz